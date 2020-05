Calciomercato, Faraoni sulla Lazio: «L’accostamento mi fa piacere, ma…»

Lazio, negli ultimi giorni Faraoni – difensore dell’Hellas Verona – è stato più volte accostato ai suoi vecchi colori, quelli biancocelesti

Potrebbe essere un clamoroso ritorno quello di Faraoni alla Lazio. Dodici anni con l’Aquila cucita sul cuore non si dimenticano facilmente, il difensore è stato riaccostato più volte alla squadra di Inzaghi per la prossima finestra di mercato e l’interesse sembra molto gradito dal giocatore.

«Non è stato un bel periodo, per fortuna avevo con me la mia famiglia. La Germania intanto è ripartita ma il calcio senza pubblico è innaturale. Riguardo alle notizie di mercato – aggiunge Faraoni ai microfoni de L’Arena – mi fa piacere il mio accostamento alla Lazio, indipendentemente dal fatto che sia la squadra in cui sono cresciuto, ma al momento vedo distante l’inizio del campionato, figurarsi il mercato! Io comunque sto bene a Verona e ho un contratto che scade nel 2021, dunque al momento penso solo a terminare al meglio questa stagione. Non vedo l’ora di riprendere a giocare con il Verona. Se dovessimo ripartire dovremmo farlo con la testa giusta».