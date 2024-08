Faraoni Lazio, brusca frenata nello scambio che avrebbe visto approdare l’ex Inter alla corte di Baroni e Basic a Verona

Non arrivano buone notizie per la Lazio riguardo la situazione legata a Faraoni. L’ex Inter secondo quanto riporta TMW non approderà a meno di clamorosi colpi di scena alla corte di Baroni, nello scambio che avrebbe visto fare il percorso inverso a Basic a Verona.