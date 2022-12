«Fallo ancora Sergej», l’invito della Serie A a Milinkovic-Savic – VIDEO

La Serie A ha celebrato nuovamente il tacco di Sergej Milinkovic-Savic contro la Fiorentina – VIDEO

Il campionato è fermo per la pausa Mondiali e la Serie A sui suoi canali social non perde occasione per far rivedere ai propri followers le migliori giocate viste fino a questo punto del campionato.

Tra i più presenti ovviamente Sergej Milinkovic-Savic che è stato protagonista di una prima parte di stagione superlativa. Nell’ultimo post pubblicato dall’account Twitter della Lega si può ri-apprezzare il tacco del Sergente per il gol di Immobile contro la Fiorentina. L’invito della Serie A è: «fallo ancora Sergej…».