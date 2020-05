Lecce, Falco rivela: «Dovevo andare alla Lazio. Era tutto fatto, ma…»

Un retroscena di mercato raccontato da Falco: il fantasista del Lecce ha scelato di esser stato vicino alla Lazio Primavera

Filippo Falco, fantasista del Lecce, si è raccontato in una diretta Instagram per Gianlucadimarzio.com in cui ha svelato di esser stato vicinissimo alla Lazio, ai tempi della Primavera:

«Prima di firmare per il Lecce, la Lazio mi concesse dieci giorni di prova. In quella squadra c’era Enrico Zampa. Tutto sembrava ormai fatto, dovevo solo firmare le ultime scartoffie. Con mio padre partii dalla Puglia per siglare il contratto ma i biancocelesti mi dissero che qualcosa era cambiato, il responsabile del settore giovanile era cambiato e che Igli Tare, appena arrivato, aveva altri piani. Per fortuna ci fu il Lecce pronto ad accogliermi a braccia aperte».