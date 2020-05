Falcao: «Gol di Turone uno dei più grandi scandali nella storia del calcio»

L’ex centrocampista della Roma, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, è tornato a parlare del gol annullato a Turone

Lo storico centrocampista della Roma, Falcao, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport, è tornato a parlare del contestatissimo episodio riguardante il gol annullato a Turone nella gara-scudetto contro la Juve del 1981. Ecco le sue parole:

«Il gol di Turone? Uno dei più grandi scandali nella storia del calcio. Dopo 39 anni nessuno mi ha spiegato di chi fosse il fuorigioco. Non era mio e non era di Turone, non mi do ancora pace».