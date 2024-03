Falcao JR contro Di Bello: «E’ un arbitro scandaloso, come si fa a non dare quel rigore»

Falcao JR, il figlio dell’ex campione brasiliano si scaglia contro l’arbitro criticandolo sulla scelta di non dare il rigore su Castellanos

Lazio-Milan sembra non voglia finire mai, e non può essere altrimenti visto quanto accaduto dopo le decisioni arbitrali di Di Bello. A scagliarsi contro il direttore di gara ci pensa anche Falcao JR, il quale sui social protesta per il mancato rigore assegnato ai biancocelesti per fallo su Castellanos

POST – Quanto è scarso Di Bello. Come si fa in epoca Var a non dare un rigore del genere. ALLUCINANTE