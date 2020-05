Lazio, una chance per Falbo: pronto il contratto da professionista

Luca Falbo alla conquista della prima squadra. Il ragazzo, pescato nella Primavera di Menichini, è pronto pe run contratto professionistico

Inzaghi punta sui giovani. Sono tanti i talenti lanciati dal mister che poi hanno saputo affermarsi nel calcio dei grandi. Stavolta è il turno di Luca Falbo: pescato nella Primavera di Leonardo Menichini, ha già fatto il suo debutto in prima squadra nella gara di Europa League contro il Rennes, ora è pronto a giocarsi la sua grande occasione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il ragazzo ha la fiducia sia dell’allenatore che di Tare, in quarantena ha appreso i dettami di Ripert per farsi trovare pronto in vista della ripresa, dove sarà utilizzato come alternativa a Jony. Lulic infatti è ancora fermo, mentre Lukaku non ha mai ripreso i ritmi: è la chance giusta per mettersi in mostra.

Falbo è legato alla Lazio fino al 30 giugno 2020 ma, secondo il quotidiano, per lui sarebbe già pronto un contratto da professionista.