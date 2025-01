Fagioli Lazio, la concorrenza è tanta per il centrocampista: spunta quella pista estera

Fagioli Lazio: la concorrenza è tanta per il centrocampista della Juve: il calciatore ha estimatori all’estero e quell’offerta lo tenterebbe

Nicolò Fagioli si avvicina ad ampi passi verso l’addio alla Juve già in questa sessione invernale di calciomercato. Dopo essere stato escluso anche dal derby col Torino, il centrocampista si appresta a fare le valigie in queste settimane.

Il calciatore, che come riportato dalla nostra redazione ieri avrebbe chiesto al suo agente di sondare l’interesse della Lazio, ha varie opzioni davanti a se, specie all’estero. Il centrocampista piace in Premier League, ma sarebbero in crescita le quotazioni della Saudi Pro League. I sauditi non avrebbero problemi a offrire a Fagioli un maxi ingaggio mentre alla Juve un’offerta da 30 milioni di euro complessiva. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.