Face App, ecco Ciro Immobile versione donna – FOTO

Face App, è diventata virale l’applicazione che modifica le foto e mostra come sarebbero gli uomini e le donne se si invertisse il genere

Si sa, sui social le varie applicazioni posso spopolare alla velocità della luce. Questo è accaduto con Face App un’applicazione appunto che permette di modificare le proprie foto e invertire il proprio genere, da donna a uomo e viceversa.

Come riportato da il Corriere dello Sport ecco come sarebbero i giocatori di Serie A in versione femminile. Tra di loro c’è anche Ciro Immobile.