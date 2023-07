Facchetti: «Calciopoli? Non finirà mai ma la querela a Moggi è una mia vittoria»

Facchetti, il figlio dell’ex difensore dell’Inter torna a parlare di Calciopoli usando parole molto forti nei confronti di Moggi

Ai microfoni del Corriere della Sera ha parlato Gianfelice Facchetti, il quale si espone con parole molto forti riguardo Calciopoli, ecco le sue parole espresse a riguardo

PAROLE – Mio padre, È stato lasciato troppo solo, e questa cosa alla lunga lo ha fatto ammalare. Purtroppo Calciopoli non finirà mai, ci sarà sempre chi prova a screditare. Ma la testimonianza più bella di mio padre arriva dalla strada: il tifoso che organizza una mostra nelle Langhe per ricordarlo, la signora che ti ferma per dirti che bella persona era papà. Per tutelarlo, nel fuggi fuggi generale, ho querelato per diffamazione Luciano Moggi e sono andato a testimoniare a Napoli. Quello che ho detto è agli atti del processo. La considero la mia medaglia