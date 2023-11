Ravanelli esalta Immobile: «Devastante, di lui mi ha sorpreso questa cosa»

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante e opinionista, ha esaltato la prestazione di Ciro Immobile contro il Celtic: le sue dichiarazioni

Ospite a Mediaset, Fabrizio Ravanelli ha parlato così di Ciro Immobile dopo Lazio-Celtic:

«Ha dimostrato grande personalità e attaccamento. Stare fuori in una partita determinante è un brutto colpo, invece è entrato in campo e ha dimostrato con la sua classe di poter trasformare la partita nella sua grande serata. In area Immobile diventa devastante».