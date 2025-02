Fabio Ruggeri Lazio, alla Salernitana sta trovando spazio: dall’addio di Martusciello i numeri sono aumentati

Fabio Ruggeri Lazio, come sta andando il prestito del centrale proveniente dalla primavera della Lazio? Sta trovando continuità

Fabio Ruggeri sta trovando sempre più spazio nella Salernitana: il calciatore proveniente dal vivaio della Lazio è passato in prestito secco, approfittano anche della presenza di Martusciello sulla panchina degli amaranto dopo la retrocessione in Serie B, sperando che potesse trovare minutaggio e continuità.

Nel primo periodo non è stato così e fino al 29 ottobre è rimasto in panchina. Con il cambio di allenatore però – fuori Martusciello e dentro prima Colantuono e ora Breda – ha cominciato a giocare con maggiore continuità trovando anche un posto da titolare: ad oggi sono 11 presenze in campionato, 7 da titolare per il centrale.