Lopez: «Zaccagni arma in più della Lazio, sulla fase difensiva...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fabio Lopez ha parlato della gara di ieri sera tra Porto e Lazio in Europa League: la sue parole su Zaccagni e la fase difensiva

Fabio Lopez, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della sfida di ieri sera tra Porto e Lazio:

«Non hanno concesso molto a una squadra come il Porto, prendendo due gol che potevano essere evitati. La prova difensiva è stata eccellente, c’è Zaccagni che sta uscendo ed è un’arma in più. Sotto l’aspetto caratteriale li vedo molto cresciuti, il mister sta dando un’impronta sarriana col tempo. In difesa i passi avanti più evidenti? Sì, ed è la base per costruire una squadra forte».