Europeo Femminile, Caressa: «Francia-Italia? Meglio partire così»

Fabio Caressa, noto commentatore di Sky, ha parlato nel pre-partita di Francia-Italia, gara dell’Europeo Femminile: le sue parole

Intervenuto nel pre-partita di Francia-Italia, gara valida per l‘Europeo Femminile, Fabio Caressa si è espresso così a Sky:

«Nel calcio si vince con due cose, la grande unità di intenti che mi pare ci sia nel gruppo azzurro e poi con le individualità. Dobbiamo gestire bene il possesso palla e poi provare a vincere qualche uno contro uno davanti sfruttando la velocità perché fisicamente loro sono più forti. Per me in tornei come questo iniziare con la partita difficile è meglio perché si ha poco da perdere e modo di recuperare. Davanti abbiamo tre giocatrici che segnano tanto sia in campionato sia in Nazionale e questo vuol dire che non patiscono il palcoscenico internazionale e questo fa una grande differenza».