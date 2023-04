Caressa: «Sarri mi ricorda Maestrelli, vi spiego il motivo»

Fabio Caressa, noto giornalista, ha speso bellissime parole per Maurizio Sarri: importante il paragone con Maestrelli

A Sky Fabio Caressa ha speso un paragone illustre per elogiare il lavoro di Maurizio Sarri alla guida della Lazio:

«Prima della sosta si era fatto un piccolo appunto sulla fase offensiva. Nel derby non aveva creato tantissimo nonostante avesse giocato così tanto con l’uomo in più. Difesa? Sarri è un maestro assoluto. La Lazio sta facendo un campionato straordinario. Sarri sta dimostrando di essere un tecnico di una categoria superiore. Allena i suoi, sembra un tecnico di altri tempi. Napoli e Lazio, prima e seconda con la stessa filosofia. Conti apposto da 20 anni, mai una spesa eccessiva, grande serietà aziendale. I tifosi gliene hanno dette di tutti i colori, ma stanno sempre là senza cali. Il Napoli va sempre in Champions e la Lazio magari un anno sì e uno no, ma le due dimostrano la serietà. Non vorrei che i tifosi della Lazio si offendessero, ma faccio un parallelo. Sarri è il primo allenatore della Lazio che un po’ mi ricorda Maestrelli. Un innovatore dal punto di vista tattico e quel modo di fare da maestro di campagna. Diversi? Ma certo che lo sono, si parla di un paragone ed è anche un modo per ricordare un grande maestro a quasi 50 anni dalla sua scomparsa».