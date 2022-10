Caressa: «Provedel? Parte sempre come dodicesimo, poi...»

Fabio Caressa, noto giornalista, ha esaltato Ivan Provedel, portiere della Lazio impostosi da subito come titolare: le sue parole

Intervenuto sul proprio canale Youtube nel format Tier List dei portieri, Fabio Caressa ha parlato così di Ivan Provedel:

«È una storia bellissima. Gli danno il 12 in tutte le squadre in cui va. Vuoi per caso e per capacità, una volta che entra non esce più. Fa sempre il titolare. È un ragazzo serissimo. Luca Marchegiani, con il quale lavoro, me lo aveva detto. Quando lui mi parla bene di alcuni portieri io mi fido ciecamente».