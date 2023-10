Capello spiega: «Italia di Spalletti? Ho fiducia in una cosa

Fabio Capello, ex tecnico, ha commentato il momento dell’Italia di Spalletti con uno sguardo al prossimo Europeo

Fabio Capello ha parlato dell’Italia di Spalletti e delle possibilità degli azzurri di andare all’Europeo a Tuttosport. Le sue dichiarazioni:

ITALIA INGHILTERRA – «Prima della partita avevo detto che sarebbe stata una sfida molto difficile, perché l’Inghilterra ha dei talenti che noi non abbiamo e che fanno la differenza. Però ho visto una buona Italia con idee precise, credo che in così poco tempo Spalletti abbia fatto un lavoro eccezionale. Poi come sempre la differenza la fanno i calciatori quando si gioca in Nazionale, perché il livello è alto e quindi bisogna avere i migliori in campo».

EUROPEO – «Io ho fiducia perché ho visto una bella Italia. Se proprio devo dire una cosa credo che Spalletti debba lavorare un po’ sull’attenzione difensiva, perché lì qualcosa è mancato. Però ce la siamo giocata, a me l’Italia è piaciuta e mi ha sorpreso positivamente».

