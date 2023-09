Fabiani: «Vi spiego come è andata la trattativa per Guendouzi. La sua volontà ha fatto la differenza». Le parole del Ds

In un’intervista rilasciata alla radio ufficiale della Lega Serie A, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha raccontato un retroscena sull’acquisto di Guendouzi. Le sue parole:

PAROLE– «Mi chiama una mattina il presidente Lotito e mi dice: “Lo conosci Guendouzi?”. Gli rispondo “certo, ma non lo prenderemo mai”. Facciamo i passaggi istituzionali, ne parlo anche con Sarri. Ci siamo tuffati sulla trattativa, che non è stata poi così semplice. Mettere d’accordo più società non è stato facile: non ci sono solo Lazio e Marsiglia, ma c’è la società che fa capo al procuratore, la società che fa capo al giocatore… Mettere d’accordo tutti non è mai facile. La volontà del calciatore ha fatto la differenza e questo va sottolineato ».