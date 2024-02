Fabiani smentito dal risultato: davvero non serviva fare mercato? La critica dei quotidiani

Fabiani smentito dopo le sue dichiarazioni sul mercato: davvero non serviva comprare qualcuno? La critica dei giornali

Era stato chiaro Fabiani a pochi minuti da Atalanta-Lazio, quando aveva detto che il mercato di gennaio serviva per riparare, ma da sistemare in casa biancoceleste c’era ben poco per quanto fatto fin qui.

Subito smentito il ds biancoceleste perchè, come riferisce Repubblica edizione Roma, l’unico squillo nei 90 minuti tremendi di Bergamo è stato il rigore di Immobile, a secco dallo scorso novembre contro il Celtic e al quinto gol stagionale in campionato (4 su rigore). E ora arrivano la delicata trasferta di Cagliari e poi il Bayern…