Fabiani Lazio, critiche ma odore di rinnovo: il nuovo stipendio dipende da… Le ultimissime

Secondo quanto riporta Il Messaggero, in casa Lazio anche il Ds Fabiani sarebbe messo in discussione per via di alcuni rinforzi presi e che non hanno reso quanto desiderato, come: Castrovilli, Dele Bashiru, Tchaouna e Noslin.

Al piazzamento finale in classifica non è legato quindi solo il destino di Baroni ma anche quello del Ds capitolino, che ha un contratto fino al 2026 con uno stipendio di 200 mila euro. Un’ eventuale aumento dell’importo potrebbe essere legato al posizionamento a fine stagione.