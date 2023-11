Fabiani a Mediaset: «Importante non commettere le disattenzioni della gara d’andata» Le parole del direttore sportivo biancoceleste nel pre gara di Champions

Angelo Fabiani ha parlato a Sportmediaset nel pre gara di Lazio–Feyenoord:

PARTITA- «Importante fare risultato per cercare di passare il turno. Partita difficile contro squadra ostica. L’importante è non commettere le disattenzioni dell’andata.»

PAROLE SARRI- «Maurizio Sarri e il Presidente hanno un ottimo rapporto. Maurizio ha voluto solo ribadire di voler chiudere la carriera alla Lazio. Ha fatto bene a rimarcare questo concetto, ed il pensiero è quello che ha espresso ieri»

PASSARE IL TURNO- «Sarebbe importante per i ragazzi e Sarri e per la crescita della società. Sappiamo che è una partita difficile, ma non proibitiva. Dobbiamo fare una gara attenta e intelligente»