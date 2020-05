Ezio Bosso, il pianista e compositore è scomparso questa mattina a soli 48 anni: dal 2019 le sue condizioni si erano aggravate

Una brutta notizia giunta questa mattina. Ezio Bosso, pianista di fama internazionale, è scomparso a soli 48 anni.

Come riporta Sky Sport già alla fine del 2019 le sue condizioni si erano aggravate tanto da dover abbandonare il suo amato pianoforte. Una grande perdita non solo per il mondo della musica.