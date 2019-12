Extra Lazio, la Roma smentisce l’ufficialità della vendita

Sembrava tutto fatto, ma nella notte è arrivata la smentita con un comunicato ufficiale: la Roma è ancora di Pallotta

«Ad oggi non è stato ancora formalizzato alcun accordo definitivo per la cessione di NEEP ROMA HOLDING S.p.A. e delle società controllate». Così, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito nella notte, l’AS Roma ha smentito le voci che circolavano sull’ufficialità della cessione da parte di James Pallotta.

Le negoziazioni ci sono e sono ben avviate ma in quanto società quotata in borsa, sotto richiesta della CONSOB, la società di proprietà americana ha dovuto chiarire la posizione. Nel comunicato si legge anche che «Qualsiasi operazione con il Gruppo Friedkin è subordinata al completamento con esito positivo delle attività di due diligence legale sul Gruppo AS Roma», quindi la trattativa è in fase avanzata ma non ancora del tutto conclusa. Si attendono aggiornamenti.