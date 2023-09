Ex obiettivi Lazio, Pereyra: «Si è parlato di tante squadre, ma alla fine…» Le parole dell’argentino

Accostato spesso anche alla Lazio, Roberto Pereyra ha scelto poi di tornare a vestire la maglia dell’Udinese.

Ecco le sue prime parole rilasciate ai microfoni ufficiali del club.

LE PAROLE- «È vero, si è parlato tanto di altre squadre, ma erano solo questo: parole. C’erano diverse situazioni, ma io qui mi sento a casa, così come la mia famiglia. Per questo sono felice di essere rimasto. I soldi non sono mai stati un problema, ho fatto una scelta per la felicità. Mi sono affidato a persone che non hanno lavorato bene e ho sbagliato, è colpa mia se non sono rimasto da subito. Poi però ho ottenuto quello che volevo, ossia ritornare all’Udinese»