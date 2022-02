Ex Lazio, Vavro in gol: «Troppo felice, in Italia non giocavo...»

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex difensore della Lazio Vavro ha esultato dopo il gol segnato con il Copenaghen

Denis Vavro, ex calciatore della Lazio, ha segnato nel 2-0 del Copenaghen contro il Viborg e al termine della partita ha esultato per il gol fatto.

LE PAROLE – «Questo è il mio primo gol su punizione. Non lo so. L’ho appena visto in video. Non capisco come sia stato possibile. È stato anche un gol molto fortunato. Ho solo provato a tirare oltre il muro perché il portiere era fermo sull’altro palo. Non sapevo come esultare. Sono così felice. Non giocavo da sette mesi, l’ultima volta in Italia, quindi per me è una grande giornata».