Dopo la sfortunata esperienza al Venezia, conclusa con la retrocessione, Nani si trasferisce in Australia, al Melbourne Victory

Nuova avventura per Nani, ex esterno della Lazio. Dopo la sfortunata parentesi al Venezia, il portoghese ha infatti deciso di trasferirsi in Australia.

Ufficiale infatti il suo passaggio al Melbourne Victory, come testimoniato dallo stesso club australiano.