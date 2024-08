Lazio, un EX ad un passo dal CHELSEA: MAXI OFFERTA dei Blues, le ultime

Calciomercato inglese, un ex Lazio ad un passo dal Chelsea: maxi offerta della squadra di Maresca al Wolverhampton

Pedro Neto, ex esterno della Lazio, è ad un passo dal Chelsea. Il Wolverhampton, squadra in cui milita adesso il portoghese, ha infatti raggiunto l’intesa per 60 milioni di euro per il suo trasferimento, come riportato da Fabrizio Romano.

Due anni in biancoceleste, arrivò nel 2017 con un prestito biennale e obbligo di riscatto a 17 milioni. Nonostante la cifra importante nei suoi due anni nella capitale ha messo insieme appena 4 presenze senza nessun gol, prima della cessione agli Wolves per 18 milioni.