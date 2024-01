Ex Lazio, Luka Romero potrebbe già lasciare il Milan a gennaio: per l’argentino classe 2004 c’è l’ipotesi prestito

Luka Romero, esterno del Milan ed ex Lazio, potrebbe già lasciare i rossoneri a gennaio.

Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, i rossoneri potrebbero girarlo in prestito con l’argentino che gradirebbe in questo caso l’approdo temporaneo in Spagna.