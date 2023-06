Ex Lazio: Pedro Neto conquista lo Sporting Lisbona, ma Cabral…L’ ex biancoceleste a quanto pare non ha convinto Rúben Amorim

Come riporta A Bola, se l’ex Lazio Pedro Neto è tanto apprezzato in Portogallo dallo Sporting Lisbona, un altro ex capitolino a quanto pare non ha però convinto Rúben Amorim.

Si tratta di Jovane Cabral (contratto in scadenza nel 2025), che ha infatti faticato ad adattarsi al modello di gioco del tecnico e dovrebbe essere in uscita dal club.