Ex Lazio, Oddo carica il Padova: «Possiamo battere il Palermo»

Massimo Oddo, ex Lazio e attuale allenatore del Padova, è carico per la gara di ritorno dei play-off di Serie C: le sue parole

Intervistato da Sky, l’allenatore del Padova ed ex Lazio Massimo Oddo ha parlato prima del ritorno dei play-off di Serie C contro il Palermo:

«E’ uno spot per il calcio, sono due tifoserie legate da un gemellaggio lungo anni, c’è grande rispetto. Poi c’è il campo ovviamente, entrambe vogliamo un obiettivo importante. Vogliamo ribaltare un risultato non positivo ma abbiamo tutte le carte in regola. Servirà coraggio, per la situazione ambientale e per la forza del Palermo. Dovremo giocare a calcio, con le palle lunghe si va poco lontano. Abbiamo le qualità per fare meglio rispetto all’andata».