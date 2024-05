Ex Lazio, Nesta in SERIE A? Il tecnico fa chiarezza sul suo futuro. Le parole dell’ex difensore biancoceleste

Accostato alla panchina del Monza per la prossima stagione, l’ex Lazio, Alessandro Nesta, attualmente tecnico della Reggiana, ha parlato cosi del suo futuro in conferenza stampa. Le parole riportate dalla Gazzetta di Reggio:

«A Reggio mi sono trovato molto bene, sono tutte persone per bene in società. Se avessi la certezza di allenare gli stessi giocatori firmerei subito per 5 anni. Non chiedo una squadra da vincere il campionato, so dove mi trovo. È una questione di continuità di un lavoro fatto bene e che vorrei portare avanti. Qualche offerta c’è, ma non è neanche una questione di soldi o di categoria. Insieme al direttore ci confronteremo e capiremo che strada prendere»