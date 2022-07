Ex Lazio, Nesta e Oddo pronti a un nuova avventura in tv: ecco dove e in che ruolo

I due ex difensori biancocelesti Nesta e Oddo sono pronti a cominciare una nuova avventura in tv

Alessandro Nesta e Massimo Oddo, due storici ex difensori della Lazio, sono pronti a cominciare una nuova avventura in televisione. Come annunciato da Marco Foroni, head of Spot di Prima Video Italia, i due volti noti al mondo biancoceleste si uniranno alla squadra di giornalisti ed esperti di Amazon per la stagione 2022-23 della UEFA Champions League.

Oltre a Nesta e Oddo, l’altro nuovo nome che racconterà la massima competizione europea sarà l’ex Napoli Ezequiel Lavezzi.