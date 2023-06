Ex Lazio, Muriqi vicino alla cessione: spunta una clausola per il club biancoceleste legata al giocatore kosovaro

Vedat Muriqi, ceduto dalla Lazio al Maiorca la scorsa estate, ha ancora un legame con il club biancoceleste, che possiede una clausola del 45% sulla sua futura rivendita.

Il kosovaro, come riportato da Fanatik, sarebbe vicino ad un trasferimento al Galatasaray, in caso di partenza di Mauro Icardi. Si parla di 20 milioni richiesti dal club spagnolo per il bomber.