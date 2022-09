Ex Lazio, Mihajlovic: «Esonero? Ho la coscienza pulita»

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna ed ex Lazio, ha parlato del possibile esonero: di seguito le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Sinisa Mihajlovic ha parlato così delle voci relative al suo esonero:

«Per adesso non ho nessun sentore. Non mi fascio la testa prima di romperla, cerco di dare il massimo e vado per la mia strada. Nel calcio, come si suol dire, ci sono allenatori esonerati e quelli che saranno esonerati. Io cerco di stare sul pezzo finché sono l’allenatore del Bologna. Cosa mi aspetto da domani? Di svegliarmi, di essere ancora vivo e andare in campo con la grinta che ho sempre messo nel fare il mio lavoro al meglio possibile. Questo lo posso gestire. A ciò che non posso controllare, non penso. Se succede, succede. Io ho la coscienza pulita».