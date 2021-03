Ex Lazio, Marcolin carica Gascoigne: «C’mon, you can do it!» FOTO

L’ex Lazio Dario Marcolin ha voluto caricare sui social il suo ex compagno Paul Gascoigne, concorrente de L’Isola dei Famosi

Continua a riscuotere sempre più successo l’ex giocatore della Lazio Paul Gascoigne. L’inglese, adesso, è tra i concorrenti del programma italiano L’Isola dei Famosi e sta facendo parlare ancora una volta di sé. Molti ex compagni di squadra, inoltre, gli hanno fatto gli auguri e lo hanno incoraggiato: tra questi anche Dario Marcolin

«C’mon, you can do it!» ha scritto l’ex centrocampista biancoceleste sul proprio profilo Instagram, dove ha mostrato una foto in cui posa insieme a Gazza nei tempi in cui giocavano con l’aquila sul petto.