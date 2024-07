Ex Lazio, Luis Alberto e Milinkovic-Savic si RITROVANO in amichevole: il risultato della partita tra Al-Hilal e Al-Duhail

Nella giornata di oggi si sono affrontati in amichevole i due ex giocatori della Lazio Luis Alberto e Milinkovic-Savic. La partita tra Al-Duhail e Al-Hilal è terminata sul risultato di 2-1 per la squadra del centrocampista serbo.

I due ex biancocelesti avranno sicuramente provato una grande emozione nel riabbracciarsi dopo gli anni passati insieme nella Capitale. Chissà che non potranno ritrovarsi in futuro.