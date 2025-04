Ex Lazio, la commovente dedica di Lombardo a Vialli dopo la vittoria della Sampdoria contro il Cittadella

Ex Lazio, Attilio Lombardo dedica a Vialli la prima vittoria da secondo allenatore della Sampdoria: l’emozionante gesto dell’ex calciatore

Il ritorno di Attilio Lombardo e di Alberico Evani alla Sampdoria ha già dato i propri frutti. I due ex calciatori hanno trascorso gran parte della loro carriera con la maglia blucerchiata e, per quanto riguarda il primo, c’è stata un’intensa parentesi anche come ex Lazio.

L’ex biancoceleste nella partita vinta 1-0 ieri dalla Sampdoria contro il Cittadella, è stato protagonista di un’immagine toccante che ha scosso i cuori di tutti i tifosi presenti che hanno notato il gesto.

Al fischio finale infatti Lombardo ha alzato le braccia al cielo per omaggiare di questa vittoria il suo grande amico Gianluca Vialli il quale avrebbe sofferto quanto lui nel vedere il blasone della società blucerchiata accostato, per la prima volta nella sua storia, alla Serie C. La foto: