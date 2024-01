Ex Lazio, Klose: «Ecco le figure che hanno influenzato di più la mia carriera». Le parole dell’ex giocatore

Miroslav Klose in una intervista al giornale tedesco tz, ha ripercorso i punti fondamentali della sua carriera, soffermandosi su alcune figure che lo hanno influenzato di più. Tra queste ci sono anche alcuni tecnici della Lazio, come Simone Inzaghi, Stefano Pioli e Vladimir Petkovic. Di seguito le sue parole.

PAROLE– «Durante la mia carriera, Thomas Müller e Toni Kroos, ad esempio, facevano delle videochiamate poco prima di partite importanti. La cosa positiva è che entrambi sono sempre stati in grado di offrire prestazioni al top, proprio come me. Ognuno affronta queste situazioni in modo diverso. Ma non era niente in confronto ai miei cinque anni in Italia: lì avevamo allenatori come Edi Reja, a cui era ancora concesso un bicchiere di vino il giorno prima della partita. Ne ho parlato anche con Paul Breitner: era la stessa cosa ai tempi del Real. Era normale, eppure tutti i giocatori hanno dato risultati. Se riesci a premere l’interruttore ed essere totalmente concentrato, allora tutto funzionerà. Al giorno d’oggi diventa sempre più difficile essere all’avanguardia quando si tratta di performance e rigenerazione e bere una birra o due e divertirsi ».

ALLENATORI– «Come allenatore, van Gaal era già uno dei migliori. Mi ha impressionato il modo in cui vedeva il calcio, il suo possesso palla e la cura dei dettagli. Rehhagel è stato il mio primo allenatore. Rispetto a Van Gaal era una scuola semplice, ma era anche buona ed è stata ben accolta dai giocatori perché avevamo una certa libertà. Schaaf mi ha influenzato anche con il suo modo di pensare offensivo, con il pressing e le vittorie con palla alta. Anche Hitzfeld è stato fantastico. Penso anche a Kurt Jara o Eric Gerets a Kaiserslautern. Aveva una mano dura. La parola controllo dello stress non c’era nemmeno nel dizionario… (ride) Anche alla Lazio ho avuto grandi allenatori con Pioli, Petkovic e Simone Inzaghi. Non posso individuare nessuno nello specifico. Ho copiato qualcosa da molti e ho trovato per me un buon mix che sia autentico ».