Ex Lazio, Klose: arriva la chiamata per quella panchina. I dettagli. Ecco di quale squadra si parla

Miroslav Klose ha scritto la storia della Lazio così come di tutte le squadre per cui ha giocato. Dall’Hoffenheim al Bayern Monaco, passando anche per il Kaiserslautern. Ed è proprio lì che, probabilmente, l’ex giocatore tedesco potrebbe tornare nel ruolo di allenatore.

Secondo quanto riporta Sport De, il nome di Miro sarebbe tra i candidati per prendere il posto del sempre più in bilico Dirk Schuster. Attualmente il Kaiserslautern occupa l’undicesima posizione della 2.Bundesliga.