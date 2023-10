Ex Lazio, momento difficile per Jony al Cartagena: le parole dell’allenatore

Ex Lazio, prosegue a fatica l’avventura di Jony con l’FC Cartagena: il tecnico Julián Calero commenta la situazione

Intervistato da La Voz de Asturias, Julián Calero, tecnico dell’FC Cartagena, ha parlato così dell’ex Lazio Jony:

Lo sa deve migliorare fisicamente, ci sta ancora lavorando. Affinché possa migliorare, devi ritagliarsi dei momenti. Ci siamo dati degli step. Allo stesso tempo, cercheremo di sfruttare la sua qualità perché le vedo in allenamento. Deve fare la sua parte e lo sta facendo, ma c’è ancora della strada da fare per avere il Jony che vogliamo. Quando ce l’avremo, se farà la sua parte, avremo guadagnato un giocatore importante che ha giocato in Italia e in luoghi importanti e che può aiutarci