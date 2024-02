Ex Lazio, Inzaghi omaggia Eriksson: «Sven ha influenzato tanto il mio modo di allenare» Le parole del tecnico dell’Inter

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, parla in conferenza stampa da San Siro alla vigilia dell’andata degli ottavi di Champions League contro l’Atletico. L’ex tecnico ha parlato anche di Sven Goran Eriksson, suo allenatore ai tempi della Lazio:

INFLUENZA ERIKSSON – «Sven ha influito personalmente per la gestione, per come si relazionava con noi giocatori. Era un ottimo allenatore e un’ottima persona con idee tattiche innovative grazie alle quali ha vinto alla Lazio e all’estero. In quella squadra c’era tanti allenatori che stanno facendo una grande carriera».

