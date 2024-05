Ex Lazio, Inzaghi è l’allenatore del mese di Aprile – FOTO

Ex Lazio, Inzaghi è l’allenatore del mese di Aprile, dopo lo scudetto conquistato dall’Inter, grazie alla sua guida tecnica

Giornata speciale per l’ex Lazio, Simone Inzaghi, che dopo aver conquistato lo scudetto con l’Inter, è stato premiato dalla Lega Serie A come Coach Of The Month” del mese di Aprile.

👨‍🍳 Simone Inzaghi è il Philadelphia COACH OF THE MONTH – Aprile! 🏆#COTM — Lega Serie A (@SerieA) May 9, 2024

Il tecnico sarà premiato nel corso del pre gara della sfida contro i biancocelesti, giornata anche della festa scudetto nerazzurra.