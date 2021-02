Ex Lazio, Gascoigne a lezione d’italiano per l’Isola dei famosi

L’ex giocatore della Lazio Paul Gascoigne sarà uno dei concorrenti dell’Isola dei famosi 2021: per l’occasione, ha ripreso l’italiano

Continua a far parlare di sé Paul Gascoigne, sorprendente in ogni cosa che fa. Tra qualche settimana, infatti, l’ex giocatore della Lazio inizierà una nuova avventura: sarà uno dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei famosi.

Dall’Inghilterra, inoltre, fanno sapere che per l’occasione Gazza ha ripreso a studiare l’italiano, ormai quasi completamente dimenticato. Il 15 marzo prenderà il via la trasmissione condotta da Ilary Blasi, in cui Gascoigne potrà tornare a sfoggiare il suo british italian.