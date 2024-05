Ex Lazio, indecisione sul FUTURO di Sarri: Caressa prova a fare il punto sulla situazione dell’ex tecnico biancoceleste

A margine della presentazione del ‘Memorial Niccolò Galli, Fabio Caressa, ha parlato del futuro dell’ex Lazio, Maurizio Sarri:

«Lui parla di estero ma secondo me ci sono tante squadre che avrebbero bisogno di lui in Serie A in questo momento. Oltre a essere un grande allenatore sa ricostruire. Lo conosco da tempo e parlare di calcio con lui significa imparare sempre qualcosa. Fiorentina? Perché no. Lui poi sarebbe stimolato dall’allenare la Fiorentina. Si manterrebbe anche la mentalità di gioco di Italiano e sarebbe una bella avventura per entrambi. Sarebbe una grande scelta ma lo sarebbe anche il Milan per esempio»