Ex Lazio, Di Canio torna a Londra: l’accoglienza dei tifosi del West Ham – VIDEO

Ex Lazio, Di Canio torna a Londra: l’accoglienza dei tifosi del West Ham. Il video postato dalla società inglese

Giornata amarcord speciale per l’ex Lazio, Paolo Di Canio, che ieri nel pre partita di West Ham Manchester City, è stato invitato in terra inglese per salutare i suoi vecchi tifosi.

Tanta emozione per i tifosi degli Hammers, che hanno rivisto un loro condottiero, che li ha accompagnati per cinque stagioni. Ecco le immagini.