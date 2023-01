Nuova avventura per Jovane Cabral, attaccante dello Sporting Lisbona con un passato alla Lazio: è chiuso il passaggio alla Salernitana

Jovane Cabral, ex attaccante della Lazio, torna in Italia. Come riferito da TMW infatti, è chiuso il suo passaggio alla Salernitana.

La formula è quella del prestito con diritto di riscatto.