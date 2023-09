Ex Lazio, Cruz presenta il figlio Juan Manuel: «Tecnicamente è piu forte di me» Le parole dell’ex attaccante

Intervistato da la Gazzetta dello Sport, l’ex Lazio, Julio Cruz, ha presentato suo figlio Juan Manuel, recentemente acquistato dal Verona.

LE PAROLE- Dire che sono il papà più felice del mondo sarebbe scontato, ma siccome leggo la gioia nei suoi occhi, beh, questo mi basta. Però bisogna fare le cose con estrema calma. Siamo venuti a Verona per stare vicini a Juan Manuel e adesso la Serie A la rivedrò da dentro uno stadio. Adesso tocca a lui. Juan Manuel deve pensare a tutto con calma e da quando si aggregherà alla squadra, lunedì o martedì, tutto verrà piano piano. Ha più tecnica di me. Davvero. Per il resto, nel fisico è uguale a me. E il senso del gol, beh, ce l’ha. Torno a vedere la Serie A sì, sono contento. Verona fra l’altro è una città bellissima. Ma io non c’entro: conta lui