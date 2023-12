Ex Lazio, le ultime sulle condizioni di Zeman: ecco quando tornerà in panchina

Ex Lazio, arrivano gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Zdenek Zeman: ecco quando tornerà in panchina

Scongiurato l’intervento alla carotide per Zdenek Zeman, ex Lazio, che, come spiega la Gazzetta dello Sport, avrebbe tanto voluto seguire il suo Pescara nel match contro l’Ancona.

Il tecnico boemo dovrà però rimanere a riposo forzato almeno fino al 28 del mese, prima di poter riprendere a seguire la sua squadra. Per rivederlo in panchina, continua il quotidiano, bisognerà però aspettare probabilmente la Primavera.