Ex Lazio, il club riabbraccia Eriksson per un giorno: ecco quando può accadere. La società ha in mente una sorpresa per i tifosi

La Lazio è pronta a riabbracciare per un giorno Sven Goran Eriksson. L’uomo del secondo scudetto del club biancoceleste è pronto a prendersi l’abbraccio dello stadio Olimpico.

Come riporta Il Messaggero, la società è al lavoro con i preparativi per le celebrazioni del 50esimo anniversario dello scudetto del 74′. Secondo il quotidiano, l’obiettivo sarebbe quello di riportare anche Eriksson per l’evento del 12 maggio all’Olimpico. Un modo per rendere omaggio al tecnico svedese.