Ex Lazio, Cancellieri sempre più leader: «Qui ad Empoli c’è entusiasmo» Le parole dell’ex biancoceleste

Intervistato dal Corriere Fiorentino, l’ex Lazio, Matteo Cancellieri, ora in forza all’Empoli, ha parlato del prossimo match dei toscani contro la Fiorentina.

«Sento che la gente parla dell’avvicinamento a questa partita. Una gara che va vissuta con emozioni più forti, per rispetto ai cittadini di Empoli e dei tifosi che ci seguono. Bisogna scendere in campo con la voglia di fare risultato. E poi quella con la Fiorentina è una partita che può spostare gli equilibri: fare punti a Firenze, contro una squadra così forte, potrebbe significare dare una svolta al nostro campionato .Ora noi abbiamo entusiasmo, voglia di fare e di toglierci delle soddisfazioni. Andremo a Firenze per giocarci le nostre carte, consapevoli della forza della Fiorentina, che sta facendo un campionato importante e che ha grandi giocatori. Sappiamo che non sarà facile e abbiamo grande rispetto della squadra viola, ma né timore né paura che ci possa frenare nel portare avanti la nostra partita»